Casa da Música presta tributo a "Dona Helena" com mais uma edição da "Maratona dos Teclistas"

A Casa da Música, no Porto, recebe durante este fim de semana a edição de 2023 da "Maratona dos Teclistas", um tributo a Helena Sá e Costa.

Num fim de semana dedicado ao piano, a Casa da Música presta homenagem à pianista portuense Helena Sá e Costa. O evento inicia-se esta sexta-feira, às 21 horas, na Sala Suggia, da Casa da Música do Porto, com o espetáculo "Allegro appasionato" da Orquestra Sinfónica do Porto.

O ponto alto desta celebração é a Maratona de Teclistas, com os sons dos instrumentos de teclas a serem ouvidos nos palcos dos vários espaços da Casa da Música. A maratona acontece no sábado, a partir das 10 horas, e conta com a participação de 681 alunos acompanhados por 21 professores particulares que representam 769 escolas de música do país, desde o Conservatório de Música e Dança de Bragança, a escola mais a Norte, ao Conservatório Regional do Alto Alentejo, a escola mais a Sul, passando pela ilha da Madeira com os alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

O programa da edição deste ano conta com participações virtuais, através das redes sociais da Casa da Música serão partilhados perto de 40 vídeos com as atuações de vários alunos.

O Tributo a Helena de Sá e Costa termina no domingo, às 18 horas, com a estreia nacional de Zee Zee, pianista chinesa, eleita pela BBC como jovem revelação internacional do piano. A pianista, vencedora de vários concursos internacionais, apresenta um recital abrangente com escolhas do seu último álbum.

O tempo total de música que se vai escutar nestes dias de maratona vai ultrapassar as 30 horas. O bilhete para o evento tem um custo de 22 euros para os dias 19 e 21, sendo que para o dia 20 o valor é de 3 euros.

O legado de "Dona Helena", como era tratada pelos seus alunos, permanece vivo entre várias gerações de pianistas, sendo celebrado, anualmente, na Casa da Música.

Helena Sá e Costa nasceu numa família de músicos, neta de Bernardo Valentim Moreira de Sá, fundador do Conservatório de Música do Porto, e filha da pianista Leonilda Moreira de Sá e Costa e do pianista e compositor Luiz Costa, além da irmã, Madalena, uma das violoncelistas mais reconhecidas do país.

Ao longo de várias décadas, atuou em concerto em dezenas de países e colaborou com vários músicos e compositores, recebendo em 1983 a Medalha de Mérito da Cidade do Porto e em 1989 a mesma distinção da Secretaria de Estado da Cultura, bem como o Prémio Almada (2000), entre outros galardões.