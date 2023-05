Casa do Cinema de Coimbra celebra dois anos com nove ante-estreias

A Casa do Cinema de Coimbra celebra dois anos a 12 de maio e tem um programa de aniversário com 21 filmes, nove dos quais em ante-estreia e três em estreia nacional.

"Uma Menina Silenciosa", de Colm Bairéad, "Cidade Rabat", de Susana Nobre, "Farta de Mim Mesma", de Kristoffer Borgli, "Marcha Sobre Roma", de Mark Cousins, "Nas Margens", de Juan Diego Botto, "Marinheiro das Montanhas", de Karim Aïnouz, "Rebelde", de Adil El Arbi e Bilall Fallah, "Umberto Eco - La Biblioteca del Mondo, de Davide Ferrario, e "Velas Escarlates", de Pietro Marcello, são as películas exibidas antes da estreia comercial, sendo as projeções todos os dias a partir das 15 horas.

Em termos de cinema português, e para além da estreia de "Cidade Rabat", a semana tem exibições de "Vadio", de Simão Cayatte, "A Noiva", de Sérgio Tréfaut, "A Portuguesa", de Rita Azevedo Gomes, e o díptico "Viver Mal" e "Mal Viver", de João Canijo.

PUB

Em cartaz há ainda uma mostra de cinema português de tema medieval, organizada pelo Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, em parceria com o Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Cinemateca Portuguesa e os Caminhos do Cinema Português.

Os bilhetes têm um custo normal de seis euros, sendo possível redução para 4,5 euros a todos os estudantes, seniores, desempregados, membros de entidades parceiras, cineclubistas, profissionais do espetáculo ou grupos de 10 ou mais elementos. É ainda possível adquirir passes para 10 filmes por um preço normal de 40 euros ou reduzido a 30 euros.

A Casa do Cinema de Coimbra foi fundada em 2021 e tem exibições regulares na sala do rés-do-chão do Centro Comercial Avenida.