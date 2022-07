DGArtes apoia 18 projetos para idosos no âmbito de programa em parceria com a Santa Casa

Hoje às 14:48 Facebook

Dezoito projetos artísticos, de todas as regiões do país, vão receber apoio financeiro da Direção-Geral das Artes (DGArtes), no âmbito de um programa que "pretende reforçar a oferta artística multidisciplinar concebida para e com a população idosa".

De acordo com os resultados provisórios do Programa de Apoio em Parceria Arte e Envelhecimento Ativo, divulgados na terça-feira à noite pela DGArtes, neste concurso foi atribuído apoio a projetos "em todas as regiões do país".

No Centro serão apoiados sete projetos, na Área Metropolitana de Lisboa, cinco, e, no Alentejo, dois. Os quatro projetos restantes são provenientes do Norte, do Algarve e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Este concurso conta com uma dotação financeira global de 350 mil euros, sendo apoiadas oito candidaturas no patamar de dez mil euros, cinco no patamar de 20 mil euros, três no patamar de 30 mil euros e duas no patamar de 40 mil euros.

Neste programa de apoio, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, será atribuído apoio a nove projetos na área de cruzamento disciplinar, cinco na área de teatro, dois na área de música, um na área de artes plásticas e um outro na área de dança.

Através do Programa de Apoio em Parceria Arte e Envelhecimento Ativo, a DGArtes pretende "reforçar a oferta artística multidisciplinar concebida para e com a população idosa, em particular nos territórios de maior isolamento social e cultural, através do estímulo à criação de novas produções artísticas ou à programação de produções de obras preexistentes e ações específicas de desenvolvimento de públicos que envolvam e potenciem a participação ativa da população desta faixa etária".

Além disso, "pretende-se, também, incentivar a criação de espaços para partilha de ideias e desenvolvimento de redes que permitam estudar o efeito das intervenções artísticas na saúde e bem-estar da população idosa".

Em 11 de julho, a Ação Cooperativista alertou para "atrasos incomportáveis" no anúncio de resultados e contratualização em "todos os concursos" dos programas de apoio da DGartes, dando como exemplo o Programa de Apoio em Parceria Arte e Envelhecimento Ativo, cujos projetos "já deveriam ter iniciado a sua execução a partir do dia 01 de abril de 2022".

Nesse dia, o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, em declarações à agência Lusa, assumiu haver atrasos, mas salientou "o esforço enorme por parte da DGArtes, com os recursos humanos que tem, de dar resposta a todos os concursos".

Quando aos resultados do Programa de Apoio em Parceria - Arte e Envelhecimento Ativo, o diretor-geral das Artes adiantou que os resultados provisórios seriam divulgados "em escassos dias", justificando este atraso com o facto de estes acordos "derivarem da conjugação de esforços entre duas entidades", neste caso a DGArtes e a Santa Casa da Misericórdia.

"Os resultados dependem da dinâmica do júri, da sua disponibilidade para reuniões", disse.

Em relação ao início do prazo de execução dos projetos apoiados no âmbito daquele concurso, Américo Rodrigues sublinhou que "a DGArtes revê ou pode rever sempre os prazos de execução", e "tem aceitado todas as propostas de alteração de prazos".

"O que queremos é que os projetos se realizem e têm sido todos realizados", afirmou.