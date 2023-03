Dia Mundial da Poesia: roteiro de norte a sul do país

Sérgio Almeida Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Dos principais centro urbanos a povoações do interior do país, o Dia Mundial da Poesia vai ser celebrado nesta terça-feira um pouco por todo o território nacional. No centro de todas as iniciativas está a celebração da palavra.

Porto

A Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto (AJHLP) propõe a atividade "A Poesia volta à rua", que se inicia às 18 horas na porta da sede da AJHLP, junto ao busto de António Rodrigues Sampaio, e consiste na oferta de centenas de panfletos com poemas de Eugénio de Andrade. A arruada poética "segue na direção da Rua de Santa Catarina, com passagem pelo Mercado do Bolhão, regressando ao ponto de partida. Depois, na sede da Associação, está marcado um recital e a abertura de uma exposição de manuscritos de Eugénio de Andrade - que integram o espólio de Óscar Lopes pertencente à Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto e que, em breve, ficará disponível ao público", informa a associação.

PUB

No Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP), a data não foi esquecida, até porque a poesia integra o Plano Curricular do Mestrado Integrado em Medicina. Docente da cadeira, o poeta João Luís Barreto Guimarães vai participar numa conversa com a também poeta Minês Castanheira, a que se segue a performance literária "Árvores e outras espécies de verso", em que participa ainda Raquel Patriarca.

Lisboa

Sede da Fundação José Saramago, a Casa dos Bicos é um dos eixos da programação em Lisboa. Ao longo do dia vão ser oferecidos poemas aos interessados. Às 18.30 horas, o crítico Fernando J.B. Martinho vai falar sobre a poesia de José Saramago, a propósito do recente lançamento de Poesia Completa pela Assírio & Alvim.

Já a Fundação Calouste Gulbenkian vai celebrar a poesia com leituras em diferentes idiomas. A sessão inclui ainda música e conversas, em que participa, entre outros. Fabrizio Boscaglia, professor de Cultura Portuguesa e Espiritualidade Islâmica na Universidade Lusófona.

Ainda em Lisboa, mas apenas no sábado, o Centro Cultural de Belém vai assinalar a data com leituras de poesia, conversas, cinema, exposições e uma feira do livro. Um dos destaques principais é Eugénio de Andrade, poeta cujo centenário do nascimento se comemora este ano. A exibição do documentário dedicado ao poeta, com assinatura de Jorge Campos, integra o programa.

Coimbra

O espetáculo RUGE é a proposta do dia do Convento São Francisco. Na Sala D. Afonso Henriques, o recital junta o jornalista Rodrigues Guedes de Carvalho, a atriz Daniela Onís e o músico Ruben Alves.

Integrada no programa comemorativo do Centenário da Biblioteca Municipal de Coimbra, a iniciativa tem entrada livre, mas sujeita ao levantamento prévio dos bilhetes naquele espaço.

Matosinhos

São várias as iniciativas que se desenrolam em Matosinhos para assinalar a data. Na Biblioteca Municipal Florbela Espanca, às 18 horas, vai ter lugar um debate com a participação de Cláudia Pazos-Alonso, Matteo Pupillo e Eliana Barros.



Na noite do dia seguinte, o Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, às 21:00, acolhe a leitura do "Manifesto pela Poesia", pela poeta e declamadora Alice Neto de Sousa.

Por sua vez, a Fundação INATEL promove o tributo "Poesia em Florbela", um espetáculo que "toca várias dimensões artísticas do teatro à dança, da música às artes visuais, numa viagem pelas facetas da obra" da escritora.

Braga

"Empresta-me um diseur" é a atividade escolhida pelo município bracarense para o Dia Mundial da Poesia. No centro histórico da cidade, entre as 11 e as 13 horas e das 15 às 18 horas, quatro declamadoras (Marta Moreira, Elaine Vianna, Catarina C. Gomes e Susana Branco) vão ler poemas em português, inglês e língua gestual.

Ponte de Lima

Na sexta-feira, às 21.30 horas, na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, vai ser apresentado o espetáculo poético e musical "Adília Flops e afins", com a participação das atrizes Clara Oliveira e Inês Severino, acompanhadas por Branca Oliveira, no oboé.

Trofa

Na Trofa, o dia assinala-se de forma dupla: com abertura da exposição de Teresa Lima, "Tecidos Tramados", pelas 10 horas, na Casa da Cultura da Trofa, e a leitura de poemas aos alunos do pré-escolar, com acompanhamento musical de Fernando Jorge.

Setúbal

Terra natal de Bocage, Setúbal vai festejar a efeméride. Às 21.30 horas, no Teatro de Bolso, o Teatro de Animação de Setúbal apresenta "Poetria - Poema Concerto".

Ainda no distrito de Setúbal, mas em Palmela, a Rede de Bibliotecas Públicas do Município apresenta a atividade "Uma Ligação, Uma Poesia", dedicada a Eugénio de Andrade