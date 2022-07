D'ZRT voltam a juntar-se em concerto marcado para abril de 2023

Cifrão, Edmundo e Paulo Vintém confirmaram, esta sexta-feira, o que se desconfiava. A 29 de abril de 2023, os D"ZRT regressarão com um espetáculo no Altice Arena, sem Angélico em palco, mas presente no cartaz de promoção de "Encore" e na memória de todos.

Foi a amizade que faz com que Vítor Fonseca (Cifrão), Edmundo Vieira e Paulo Vintém sentissem que é o momento de voltaram a ser a banca D"ZRT que a série "Morangos com açúcar" lançou para o sucesso até a morte de Angelico, o quarto elemento, morreu em junho de 2011.



Desde essa altura, os outros três nunca mais se juntaram como grupo, se bem que nunca se tenham desligado. Atualmente, "falta um de nós e não é a mesma coisa", reconhece Vintém, deixando claro que o amigo partiu, mas continua presente nas palavras e memória de todos.

No cartaz que promove o espectáculo "Encore", marcado para 2023, conta com Angélico na composição gráfica, pois assim foi desejo de Cifrão, Edmundo e Vintém que, esta noite, interpelaram, de novo juntos, o tema "Querer voltar" no "Jornal das 8" da TVI, onde deram a novidade.

"Nunca deixamos de querer cantar juntos e o público nunca deixou de ter vontade de nos ver juntos", sublinha Edmundo, despertando a nostalgia de muitos dos que acompanharam a banda no passado e que agora se prepara para conquistar novos públicos.