Fábio Porchat reconstitui viagem em documentário sobre José Saramago

Sérgio Almeida Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Humorista brasileiro está a gravar série de seis episódios para a estação pública.

Há 20 anos, Ivan Dias escreveu a José Saramago, manifestando-lhe a vontade em adaptar para cinema ou televisão o seu livro "Viagem a Portugal".

O desejo do então jovem realizador, que acabara de trocar Braga por Lisboa, não se concretizou na altura, mas, volvido todo esse tempo, eis que "tudo se alinhou" para que o sonho se transformasse em realidade, graças às comemorações do centenário do nascimento do escritor e ao entusiasmo da direção de informação da RTP, liderada por José Fragoso.

Mais de 40 anos depois, a longa jornada saramaguiana pelos recantos do território português vai, assim, ser transformada numa série de seis episódios, com uma hora de duração cada.

No papel de Saramago, perscrutando os caminhos de Portugal, está Fábio Porchat, humorista brasileiro que ajudou a fundar o coletivo Porta dos Fundos. A escolha pode ser, à primeira vista, surpreendente, mas para Ivan Dias é também a mais adequada, em virtude do "seu forte engajamento político e social". "Queremos que ele desconstrua de forma humorística um livro aparentemente denso e hermético, apesar de repleto de fina ironia", explica o realizador.

Longe de ser uma desvantagem, a ausência de conhecimento direto sobre a realidade que visita pode até ser benéfica, considera Ivan Dias: "Se fosse um português, por muito identificado que estivesse com o livro ou o autor, seria sempre mais do mesmo. Com o Fábio, não. Tudo é novo e brilha aos seus olhos".

Gravações em Amarante Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

PUB

A dimensão de descoberta também é destacada pelo humorista brasileiro, que afirma a vontade de "lançar um novo olhar sobre o olhar de Saramago, tentando ver o que existe de novo passado este tempo todo".

Se a estreia televisiva está prevista apenas para meados do próximo ano, a nova edição, com a chancela da Porto Editora e Círculo de Leitores, já está disponível nas livrarias. O lançamento aconteceu em Amarante, uma das localidades destacadas no livro "Viagem a Portugal", com a presença de Pilar del Rio, presidente da Fundação José Saramago, e Vasco David, diretor editorial da Porto Editora.