Anne Heche esteve ligada ao suporte de vida para facilitar doação de órgãos

Depois de ter anunciado, na passada sexta-feira, que a atriz estava em morte cerebral, um representante da família informou, este domingo, que Anne Heche foi retirada do aparelho de suporte de vida. Há dez dias, a norte-americana sofreu um acidente de carro, ficando com danos cerebrais irreversíveis.

A atriz Anne Heche, de 53 anos, foi retirada, este domingo, "pacificamente", dos aparelhos de suporte de vida, anunciou fonte familiar.

A norte-americana sofreu um grave acidente de carro, no passado dia 5 de agosto, e ficou em morte cerebral, mas continuou com suporte de vida para facilitar a doação de órgãos. Tal como referiu, na altura, a mesma fonte, a atriz sofreu uma anoxia cerebral, condição caracterizada pela falta de oxigénio no cérebro, que resulta em danos irreversíveis.

O acidente ocorreu em Los Angeles. De acordo com as autoridades, o carro de Anne Heche embateu contra uma casa e incendiou-se. Através das câmaras de vigilância de algumas residências é possível ver a atriz a conduzir de forma errática momentos antes do choque. A polícia confirmou, posteriormente, que Heche estava sob efeito de álcool.

Bem conhecida do grande ecrã, Anne integrou o elenco de filmes como o remake de "Psicose", de 1998, e a comédia romântica "Seis Dias, Sete Noites", ao lado de Harrison Ford.

Em 1997, Anne Heche e a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres assumiram um relacionamento amoroso - que durou até 2000 - e tornaram-se um dos casais mais mediáticos do mundo. Na altura da separação, Anne chegou a ser detida e hospitalizada por ter invadido uma casa alcoolizada.