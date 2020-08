Família de Fernanda Lapa apela a donativos para ajudar herdeiros de Bruno Candé

JN Hoje às 15:54 Facebook

A família da atriz e encenadora Fernanda Lapa apela a que dinheiro eventualmente gasto em flores para o funeral da artista seja, em vez disso, doado à família de Bruno Candé, assassinado no final de julho.

O corpo de Fernanda Lapa vai estar em câmara ardente esta sexta-feira, às 18 horas, na Escola de Mulheres (Clube Estefânia) na Rua Alexandre Braga, nº 24 A em Lisboa. As exéquias fúnebres serão no sábado, às 16.30 horas, para o crematório no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche.

Em comunicado, a família divulgou o número de conta para onde os donativos para os herdeiros do ator assassinado devem ser dirigidos, no sentido de apoiar a família de Candé: IBAN - PT50 0035 0936 00042511500 87.