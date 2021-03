Festival Rock in Rio adiado para 2022

R.N.C. Hoje às 21:06, atualizado às 21:11 Facebook

A organização do festival de música anunciou esta quinta-feira que adiou a edição de 2021 para o próximo ano devido à incerteza gerada pelo estado de emergência e a pandemia da covid-19.

"Infelizmente, chegada a data limite para iniciarmos as montagens da Cidade do Rock, encontramo-nos ainda em fase de Estado de Emergência e sem garantias de que, em junho, estejam reunidas as condições para realizarmos o festival no seu modelo original", precisa o comunicado.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa vai-se realizar assim nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Os bilhetes ficam automaticamente validados para a edição do próximo ano. A organização adianta que serão prestadas mais esclarecimentos em breve, nomeadamente as "novidades relativas ao cartaz".

O cartaz de 2021 contava com nomes de artistas como Anitta, Black Eyed Peas, Jason Derulo e Xutos e Pontapés.