Foo Fighters são o primeiro nome do Rock in Rio

A banda de Dave Grohl sobe ao palco Mundo a 21 de junho de 2020.

Os Foo Fighters são o primeiro nome anunciado para o cartaz do Rock in Rio 2020. O concerto marcado para 21 de junho significará o regresso da banda liderada por Dave Grohl, que já não atua em Portugal desde o celebrado concerto no festival NOS Alive, no verão de 2017.

A banda concluiu em 2019 uma digressão mundial, que não passou pelos palcos nacionais mas deixou marca, por exemplo, no Rock in Rio Brasil, em setembro. Dave Grohl, o mítico ex-baterista dos Nirvana, guitarrista e vocalista dos Foo Fighters - que comemoram o 25.º aniversário em 2020 - está já a preparar novo disco, a ser lançado para o próximo ano.

A carreira da banda começou em 1995, com o disco homónimo "Foo Fighters", escrito por Grohl, que tocou também todos os instrumentos em estúdio.

25 depois, com uma carreira recheada de grandes sucessos do rock, os Foo Fighters, agora também com Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, alcançaram um estatuto importante na música mundial, sedimentado pelo carisma de estrela rock de Dave Grohl.

São o único nome revelado para o cartaz do Rock in Rio Lisboa, que vai decorrer no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos fins de semana de 20-21 e 27-28 de junho do próximo ano.