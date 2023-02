Gorjão é uma das novas caras da música portuguesa

Mariana Soares Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Gorjão, membro do Conjunto Júlio e antigo integrante da banda Mordo Mia, atuou na redação do JN, antecipando o concerto que vai acontecer esta quinta-feira, às 21 horas na Casa da Música, no Porto.

Cravadas pelo registo do rock psicadélico, as letras das canções refletem a sua vida. Quando questionado sobre o que o inspira no processo de escrita, o músico respondeu: "O meu dia-a-dia, as minhas mágoas e alegrias."

Por sua vez, para as composições instrumentais, Gorjão bebe inspiração da música das décadas de 1960 e 1970. Beatles, Beach Boys e Stevie Wonder são apenas três dos vários nomes em que o guitarrista se baseia para criar a sonoridade que carrega as suas letras. Apesar disso, ao JN, o músico diz não ter tensões de criar música semelhante àquelas que o antecederam.

PUB

"Na minha música não tenho qualquer pretensão revivalista, ou seja, não quero que a minha música soe a música dos anos 70, essa é simplesmente a música que eu gosto mais e acho mais orgânica."

Enquanto novo artista a criar uma carreira a solo, na indústria da música em Portugal, Gorjão diz que o percurso até ao reconhecimento público é "extremamente difícil".

"Eu diria que ser um artista novo, independente e especialmente a solo é um caminho bastante difícil e traiçoeiro. A maior dificuldade que encontro é a visibilidade, ou seja, sendo uma só pessoa, mesmo tendo um núcleo de pessoas muito grande que segue o meu trabalho, aquilo que eu faço não sai muito deste nicho. Sem ter pessoas externas a fazer esse tipo de divulgação torna-se muito mais difícil. Quando tens uma banda de quatro pessoas, as quatro pessoas mandam para os seus grupos, essas pessoas mandam a outras... e fica um círculo muito maior. Sendo sozinho acho que há uma dificuldade maior nesse sentido", comentou.

Ao JN, Gorjão revelou que lançar mais singles e continuar a tocar é parte do seu sonho, mas aquilo que realmente ambiciona é "um dia conseguir viver da música", no entanto, e nas suas palavras isso é algo "que em Portugal é estranhamente difícil."

Há um ano, lançava o seu primeiro single "Cedo Demais", porém atualmente, já são várias as músicas com a sua assinatura, algumas das quais apresentou no concerto que teve lugar na redação do Jornal de Notícias.