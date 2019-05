Emilia Clarke comenta copo de café encontrado em episódio de Game of Thrones

Hoje às 15:28 Facebook

A atriz britânica Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen na série "Game of Thrones", comentou a caricata descoberta de um copo de café em plena cena do quarto episódio da última temporada, estreado na madrugada de segunda-feira.

Os fãs da série não deixam escapar nenhum pormenor e detetaram de imediato uma falha na produção. Numa cena de banquete com as principais personagens em Winterfell, vê-se um copo que não parece pertencer ao mundo de fantasia criado por George R. R. Martin.

Parada a imagem e alterada a luminosidade para se ver melhor o que está em cima da mesa, os fãs não tiveram dúvidas: um copo de café ao estilo Starbucks ficou esquecido em frente à personagem Daenerys.

Incrédulos com o erro de produção, os fãs não perdoaram e o assunto rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Perante a "polémica", a produtora norte-americana HBO confirmou o erro de produção e reagiu com humor: "O copo que apareceu na noite passada foi um erro. Daenerys, na realidade, tinha pedido um chá em vez de café".

Humor à parte, a HBO informou que corrigiu o erro. Através da tecnologia de edição, o "intruso" já não aparece na cena do banquete.

A atriz Emilia Clarke reagiu recentemente com uma foto no Instagram, dos bastidores da série, ao lado dos atores Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Jason Momoa (Khal Drogo).

"Acabei de me deparar com a verdade?! A copeira não bebe chá do Starbucks... ah, e isto não é um spoiler, apenas um viajante perdido [Jason Momoa] a voltar a casa para uma xícara de chá no meio das filmagens...", escreveu Emilia.

A atriz também comentou o erro de produção numa recente entrevista ao "Los Angeles Times", depois de o colega de filmagens Liam Cunningham (ator que interpreta Davos Seaworth na série) a ter "culpado" pelo deslize.

"Nem bebo Starbucks. Não faço ideia de quem era [o copo]. Liam é um brincalhão. O mais engraçado é que em Belfast não há café do Starbucks à venda. A menos que tenhamos os americanos [nas filmagens], algum produtor famoso, é que haverá Starbucks", brincou a "Daenerys" de Game of Thrones.

Assim, a dúvida sobre quem se esqueceu do copo no "set" permanece, passando os principais suspeitos a ser "os americanos" ou "algum produtor famoso". A "investigação" continua.