Espaço renovado na Comic Con

A cultura pop está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés, a partir desta quinta-feira e até 15 de setembro, na sexta edição da Comic Con Portugal, que desde 2018 se mudou da Exponor, na Maia, para Oeiras.

A promessa de um apoio autárquico no valor de 330 mil euros por três edições (de 2018 a 2020) convenceu a organização, que este ano investiu num espaço renovado e na programação. A atriz de "Stranger things", Millie Bobby Brown (ler mais ao lado) chega no domingo e é a grande estrela do certame, que colocou no cartaz também as atrizes espanholas Esther Acebo e Itziar Itunõ ("A casa de papel") ou a escritora Kass Morgan, autora dos livros best-seller "The 100".

Mais de 110 mil visitantes

O objetivo é ultrapassar o número de visitantes do ano passado, estimado em 110 mil pessoas. "Queremos sempre mais visitantes, mas se este ano tivermos 110 mil mais um, já será bom. Para mim, o mais importante é que a magia do evento contagie quem cá venha e que de alguma forma os super-heróis sejam uma fonte de inspiração para o dia a dia das pessoas", sublinhou ao JN Paulo Rocha Cardoso, diretor geral do evento.

Espaço renovado

Para acomodar o cartaz (que abrange Cinema, Televisão, Banda Desenhada, Literatura, Gaming ou Cosplay) o espaço do Comic Con foi renovado. "Vamos apresentar uma área Comercial, que batizámos de "geek market", onde as pessoas poderão adquirir produtos exclusivos e colecionáveis. Uma área de Programa, com painéis, apresentações e sessões de autógrafos onde os fãs terão a oportunidade de cruzar-se e conversar com os seus ídolos e, por último, uma área de Experiência, com torneios de gaming, estreias de cinema, televisão, literatura e até música, algo que é totalmente novo" explicou o diretor-geral.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 25 e os 35 euros. Os passes gerais custam 85 euros e os passes de fim de semana custam 60 euros.

Tem 15 anos e é maior estrela da edição 2019

Millie Bobby Brown Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Há três anos, era uma desconhecida, uma menina atriz, nascida no Reino Unido em 2004, com pequenas participações em algumas séries. Em 2019, Millie Bobby Brown recebeu cerca de 284 mil euros por cada episódio da nova temporada de "Stranger things", a série Netflix que a lançou subitamente para o estrelato mundial, aos 12 anos. No papel de Eleven, foi nomeada duas vezes para um Emmy. Em 2018, Millie chegou à lista "Time" das 100 pessoas mais influentes do Mundo. Era a mais nova de sempre dessa prestigiada seleção. Tem agora 15 anos

Presenças e momentos

Stan Lee

Falecido em novembro de 2018 e "pai" de muitos dos super-heróis e vilões da Marvel, será homenageado em vários conteúdos e espaços do evento.

A Casa de Papel

Grande sucesso mundial vindo de Espanha, a série sobre o maior assalto da história estará representada pelas atrizes Esther Acebo e Itziar Itunõ.

Youtubers

Têm revelado uma popularidade crescente de ano para ano, também na Comic Con. Este ano estarão presentes Tiagovsky e Owhana, entre outros.