Ontem às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O regresso dos Da Weasel aos concertos vai acontecer no próximo ano. Os portugueses liderados pelo músico Carlão são a primeira confirmação do NOS Alive 2020, anunciou este sábado a organização, durante a conferência de imprensa de balanço do festival.

"Não vamos criar nada novo", assegurou o grupo, que ficou célebre com "Tás na boa" e que coleciona vários êxitos na língua nacional. "Ainda não fazemos a mínima ideia como vai ser, aliás isto é tudo muito inesperado, vamos trabalhar durante um ano para tornar o concerto inesquecível", acrescentou.

A edição do próximo ano do NOS Alive vai decorrer de 9 a 11 de julho, no mesmo local, ao que tudo indica com o mesmo patrocinador, a NOS. Da Weasel atuam dia 11, último da edição do próximo ano.

Acompanhe tudo sobre o NOS Alive aqui