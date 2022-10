Manga: BD japonesa cresce no mercado português

F. Cleto e Pina Hoje às 09:17 Facebook

"Existe uma grande apetência para este tipo de BD", refere a editora A Seita. "A tendência noutros países, tornou-se mais relevante em Portugal nos últimos dois anos", diz a ASA.

Durante anos nicho de mercado, a edição de banda desenhada japonesa (manga) tem vindo a crescer em todos os grandes mercados. Portugal não é exceção e os meses recentes ficam marcados pela entrada de várias editoras num mercado que na última década era quase exclusivo da Devir.

A diversidade é ótima para o mercado, diz a Devir ao JN. "A concorrência é benéfica, ajuda a melhorar, permite maior abertura do mercado e maior variedade na oferta ao leitor". E mais: "Foi uma aposta do editor, e da empresa, numa altura em que ainda não se ouvia falar deste género". Hoje, no catálogo da Devir há obras de referência como "Death note" ou campeões de vendas como "Naruto".