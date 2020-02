É oficial. "Friends" regressa com episódio especial

Sandra Alves e Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Após 15 anos, a série "Friends" vai regressar com um episódio especial, com estreia anunciada para o próximo mês de maio.

O tão ansiado regresso - com pedidos de fãs de todo o mundo e muitos indícios e suspeitas nos últimos tempos - foi confirmado oficialmente, esta sexta-feira.

"Friends" regressa à televisão após acordo entre o elenco e a HBO Max, no âmbito do lançamento do serviço de streaming da HBO, para um episódio especial, com estreia prevista para maio, confirmou Kevin Reilly, diretor de conteúdos do canal.

A série de comédia junta no elenco Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Além do episódio especial da reunião dos "amigos", a HBO Max vai disponibilizar os 236 episódios desta série de sucesso que, após a estreia em 1994, se tornou uma das mais queridas do público ao longo de dez temporadas (1994-2004).

Jennifer Aniston publicou, cerca das 22 horas desta sexta-feira, uma fotografia do elenco no Instagram com a legenda "Está a acontecer..." Numa hora, a publicação somou mais de dois milhões de gostos e mais de cem mil comentários. A mesma imagem foi publicada pelos atores da série nas respetivas páginas desta rede social.

Em outubro, quando Jennifer Aniston aderiu ao Instagram, partilhou uma fotografia com o elenco da série. A publicação valeu-lhe uma entrada para o livro de recordes - foi a mais rápida a alcançar um milhão de seguidores na rede social - e novas esperanças numa reunião. Esperanças, essas, que agora se confirmam.

A história de "Friends" começou em 22 de setembro de 1994, quando Rachel Green (Jennifer Aniston) entrou de rompante no café Central Perk, vestida de noiva, depois de abandonar o noivo no altar e reencontrou-se com Mónica Geller (Courteney Cox), amiga de liceu.

Sem emprego e rumo de vida, acaba por dividir casa com Monica e, juntamente com Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer), viver histórias que marcaram uma geração. O último episódio da série (2004) foi visto por 52,5 milhões de telespetadores nos Estados Unidos.