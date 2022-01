Global Media Group solidária com SIC e "Expresso" depois de ataque informático

JN Hoje às 20:28 Facebook

O Global Media Group (GMG), detentor do "Jornal de Notícias", manifestou-se, esta segunda-feira, contra o ataque informático que bloqueou as plataformas online da SIC e do jornal "Expresso".

"O Global Media Group repudia quaisquer tentativas de atentados contra o jornalismo e a liberdade de imprensa como o ataque informático de que foi alvo o Grupo Impresa", anunciou, durante a tarde desta segunda-feira, o grupo detentor de vários órgãos de comunicação social. "Todas as marcas do GMG, também elas ligadas ao setor da comunicação social, encontram-se solidárias com o "Expresso" e com a SIC".

As plataformas digitais dos visados ainda não voltaram ao ativo.

O Global Media Group detém o "Jornal de Notícias", a revista "Evasões", "Notícias Magazine", "Diário de Notícias", o jornal desportivo "O Jogo", a rádio TSF e outros títulos conhecidos dos portugueses.

O grupo Impresa, que foi alvo de um ataque informático às suas páginas na Internet do jornal "Expresso" e da estação televisiva SIC no domingo, vai apresentar uma queixa-crime contra os autores, o Lapsus Group. "O grupo Impresa tem trabalhado com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança, e apresentará uma queixa-crime", anunciaram num comunicado enviado à agência Lusa.

A Impresa classificou ainda o sucedido como um "atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital".