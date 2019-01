Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo filme de Nelfix, "Bird Box", estreou com um recorde de audiências no serviço de streaming, ao ser assistido por mais de 45 mil subscritores em sete dias. Como o sucesso costuma trazer fenómenos estranhos nas redes sociais, a plataforma já teve de colocar um travão no mais recente desafio proposto.

O "Bird Box", protagonizado por Sandra Bullock, retrata uma família que tem de fugir de olhos vendados para escapar a criaturas que, se vistas, levam as pessoas a suicidar-se. Depois do sucesso da primeira semana, as redes sociais surgiram com um desafio: instar os internautas a andarem em casa ou na rua com vendas sobre os olhos.

São várias as pessoas que têm partilhado as suas versões de "Bird Box" nas redes sociais. Mas, enquanto algumas resultam em momentos cómicos ou mesmo pequenas quedas e tropeções, outras vão mais longe e podem colocar em perigo outras pessoas.

Face à crescente adesão à moda social, a Netflix emitiu um alerta público, no sentido de tentar conter o desafio. "Não acredito que tenho de dizer isto mas, por favor, não se magoem com este desafio da Bird Box. Não sabemos como é que isto começou e estamos a gostar da resposta positiva, mas Boy e Girl (personagens do filme) só têm um desejo para 2019 e é que vocês não vão parar ao hospital por causa de memes", lê-se numa mensagem publicada na quarta-feira.

Assista a alguns dos desafios publicados na Internet abaixo: