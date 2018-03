Ana Filipe Silveira Hoje às 00:29 Facebook

Está escolhido o tema que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção. Cláudia Pascoal ganhou a competição organizada pela RTP e vai cantar "O Jardim", em maio, no Parque das Nações, em Lisboa.

De entre as 14 canções que disputavam por um lugar no Eurofestival, o primeiro a ser organizado no nosso país, o tema composto por Isaura e interpretado por Cláudia Pascoal foi o eleito na gala que decorreu, esta noite, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, onde estiveram 3500 pessoas.

"O jardim" vai ser, por isso, o hino de Portugal na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, cujas semifinais vão decorrer a 8 e 10 de maio e a final a 12.

Recorde a atuação de Cláudia Pascoal no Jornal de Notícias, com a sua banda, os Morhua.

Devido à vitória do português Salvador Sobral na última edição do evento, com o tema "Amar Pelos Dois", composto por Luísa Sobral, o certame realiza-se este ano, e pela primeira vez, no nosso país. O Parque das Nações, em Lisboa, acolherá as três galas do festival de música europeia.

A final do Festival da Canção foi conduzida pela dupla de apresentadores Filomena Cautela e Pedro Fernandes, que contou com a apoio da repórter Inês Lopes Gonçalves. O apresentador, aliás, protagonizou um dos momentos da noite, quando teceu um comentário numa clara alusão ao afastamento de Diogo Piçarra da competição.

"Deem eco a todas estas músicas. Partilhem as canções para que elas viajem pelo mundo. E, assim, até pode ser que alguém encontre mais músicas parecidas. Sabe-se lá...", afirmou Pedro Fernandes. O público, de imediato, reagiu.

O compositor e intérprete de "Canção do Fim", recorde-se, decidiu abandonar a prova depois das acusações de plágio a um canto litúrgico de que foi alvo. Diogo Piçarra diz-se inocente, tendo justificado a sua desistência por "não pretender alimentar mais esta nuvem". "Tudo isto que se criou em torno da minha participação já não é Música", considerou o músico, num comunicado emitido na terça-feira.

O evento organizado pela RTP contou com uma homenagem às Doce, com arranjo musical de Moullinex e protagonizada por Ana Bacalhau, Catarina Salinas, Marta Ren e Selma Uamusse, e um emocionante tributo a Simone de Oliveira.

Aurea (com um vestido de tom verde a lembrar o do visual que a cantora usou na Eurovisão em 1969) deu voz a um excerto de "Sol de Inverno", Marisa Liz interpretou "Apenas o meu povo" e a homenageada cantou a célebre "Desfolhada". Ao pisar o palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães, Simone recebeu uma ovação de pé do público. O momento, da responsabilidade do maestro Nuno Feist, levou as três intérpretes às lágrimas. Filomena Cautela e Pedro Fernandes também não contiveram a emoção.

Para além de Cláudia Pascoal, concorriam ao primeiro lugar do 52.º Festival RTP da Canção Peu Madureira ("Só por ela"), Janeiro ("(sem título)"), Catarina Miranda ("Para sorrir eu não preciso de nada"), Anabela ("Pra te dar abrigo"), Maria Inês Paris ("Bandeira azul"), Minnie & Rhayra ("Patati patata"), Lili ("O voo das cegonhas"), David Pessoa ("Amor veloz"), Peter Serrado ("Sunset"), Susana Travassos ("Mensageira"), Joana Barra Vaz ("Anda estragar-me os planos"), Joana Espadinha ("Zero a zero") e Rui David ("Sem medo").

Esta foi a primeira vez em 17 anos que o evento da responsabilidade do operador público saiu da capital. A última em que tal tinha acontecido fora em 2001, quando o festival visitou Santa Maria da Feira.