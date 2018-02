Ana Filipe Silveira Hoje às 12:02 Facebook

O canal ABC revelou, esta sexta-feira, as primeiras imagens da série "Station 19", focada no quartel de bombeiros situado a três quarteirões do hospital onde se desenrola a ação de "Anatomia de Grey".

A história está centrada no quotidiano dos bombeiros, que combatem o fogo e colocam as suas vidas em risco, embora o plano pessoal das suas vidas não vá ser esquecido. À frente do elenco desta produção está uma mulher, que assume a liderança do quartel após um acidente afastar o seu pai desta profissão.

Este é, aliás, o arranque encontrado para "Station 19", cujo trailer foi divulgado esta sexta-feira pela ABC, que estreia a série no dia 22 de março. Nas primeiras imagens da trama, pode ver-se o pai de Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), Pruitt Herrera (Miguel Sandoval), a ser encaminhado para o Grey Sloan Memorial Hospital.

Lá, pai e filha encontram Meredith Grey (Ellen Pompeo), protagonista de "Anatomia de Grey", a série que originou este "spin-off". Ambas são da responsabilidade de Shonda Land, criada pela argumentista Shonda Rhimes e que produz ainda "Scandal" ou "How to get Away with Murder".

De elenco de "Station 19" constam também os nomes de Gray Damon ou Alberto Frezza. Jason George, que até agora fazia parte da série "Anatomia de Grey", vê a sua personagem, Ben Warren, abandonar o universo da Medicina e tornar-se bombeiro.