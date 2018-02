Ana Filipe Silveira Hoje às 14:06 Facebook

O tema "Canção do Fim", que Diogo Piçarra levou à segunda semifinal do Festival da Canção, este domingo, está a ser acusado nas redes sociais de ser um plágio.

O alerta foi dado nas redes sociais. A música com que Diogo Piçarra recebeu a pontuação máxima do júri e do público é semelhante a "Abre os Meus Olhos", inserida no Volume II do álbum "Cânticos do Reino", da Igreja Universal do Reino de Deus.

A do músico português:

O canto litúrgico da Igreja Universal do Reino de Deus: