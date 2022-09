Morreu Vítor Aguiar e Silva, Prémio Camões em 2020

JN Hoje às 15:56 Facebook

O professor catedrático e ensaísta Vítor Aguiar e Silva faleceu neste domingo aos 82 anos. Entre os inúmeros galardões recebidos destaca-se o Prémio Camões.

Figura maior dos estudos camonistas, Vítor Aguiar e Silva faleceu aos 82 anos, deixando uma vasta obra mas também um percurso académico longo.

A Universidade do Minho, instituição a que estava ligado desde 1989, emitiu uma nota de pesar, na qual afirma que "a sua obra científica marcou decisivamente os campos dos estudos literários e da teoria da literatura, do ensino da língua portuguesa e das políticas de língua. Era um dos mais reconhecidos especialistas na obra de Luís de Camões, a nível mundial".

Natural da freguesia de Real, concelho de Penalva do Castelo, iniciou os estudos no Liceu Nacional de Viseu e licenciou-se em Filologia Românica na Universidade de Coimbra, onde fez também o doutoramento em Literatura Portuguesa. Após uma ligação de 10 anos à Universidade de Coimbra, enquanto professor catedrático, assumiu funções na Universidade do Minho, onde chegou a ser vice-reitor.

Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública a 4 de outubro de 2004, Vítor Aguiar e Silva esteve ativamente envolvido na criação do Instituto Camões, além de ter sido um dos mais firmes opositores do Novo Acordo Ortográfico.

Em 2007, a Associação Portuguesa de Escritores distinguiu-o com o Prémio Vida Literária.

Nos últimos anos, recebeu várias distinções, entre as quais o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural (2018)

e o Prémio Camões (2020).