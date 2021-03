Nomdland e Netflix foram os grandes vencedores dos Critic Choice Awards

JN/Agências Hoje às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A plataforma Netflix e o filme "Nomadland" foi o grande vencedor dos Critics Choice Awards, este último ao arrecadar quatro prémios, incluindo Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado (Chloé Zhao) e Melhor Fotografia (Joshua James Richards).

Zhao tornou-se ma primeira mulher chinesa a ganhar tanto como realizadora como argumentista, destacou em comunicado a Critics Choice Association (CCA), no final da 26.ª edição, que teve lugar este domingo.

"A Voz Suprema do Blues" ganhou três categorias, incluindo Melhor Ator (para o falecido Chadwick Boseman), Melhor Guarda-Roupa, e Melhor Penteado e Maquilhagem.

O galardão para Melhor Atriz foi atribuída a Carey Mulligan pelo desempenho em "Mulher Jovem Promissora", que também ganhou o Melhor Argumento Original para Emerald Fennell.

O prémio de Melhor Ator secundário foi para Daniel Kaluuya em "Judas e o Messias Negro", e o de Melhor Atriz Secundária para Maria Bakalova por "Borat, o Filme Seguinte".

Nas séries, "The Crown" conquistou quatro categorias: Melhor Série Dramática, Melhor Ator numa Série Dramática (Josh O'Connor), Melhor Atriz numa Série Dramática (Emma Corrin), e Melhor Atriz Secundária numa Série Dramática (Gillian Anderson).

No género de comédia, "Ted Lasso" ganhou as três categorias para as quais foi nomeada: Melhor Série de Comédia, Melhor Ator de uma Série de Comédia (Jason Sudeikis) e Melhor Atriz Secundária de uma Série de Comédia (Hannah Waddingham).

PUB

"Gambito da Rainha" levou o prémio de Melhor Minissérie ou telefilme, e a sua atriz principal, Anya Taylor-Joy, ganhou o galardão de Melhor Atriz na mesma categoria.

A corrida para "Melhor Especial de Comédia", que foi inteiramente dominada pelos nomeados da Netflix, resultou num empate entre "Jerry Seinfeld: 23 Horas para Matar" e "Michelle Buteau": Bem-vindos a Buteaupia".

Depois de liderar as nomeações, a Netflix também ganhou o maior número de prémios de qualquer estúdio/canal, com um total de 14. A Amazon e Searchlight Pictures ganharam quatro cada.