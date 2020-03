NOS Primavera Sound adiado para setembro

R. S. Hoje às 12:03, atualizado às 12:16 Facebook

A edição deste ano do NOS Primavera Sound foi adiada para o início de setembro, face à pandemia de Covid-19.

"Perante este cenário tão diferente e face às restrições impostas pelas autoridades à celebração de eventos públicos e à livre circulação de pessoas - em muitos casos dificultando a participação dos artistas anunciados -, vemo-nos forçados a adiar a próxima edição do NOS Primavera Sound, por motivos de força maior, em plena coordenação com a Câmara Municipal do Porto, que se tem suplantado para nos apoiar", pode ler-se numa mensagem da organização divulgada no site do festival.

Assim, o NOS Primavera Sound, que estava agendado para os dias 11, 12 e 13 de junho, foi adiado para os dias 3, 4 e 5 de setembro. "Sentimo-nos na obrigação e responsabilidade de contribuir o melhor possível para a sobrevivência da indústria dos espetáculos ao vivo, cujo papel será crucial para regressarmos à normalidade depois desta situação inédita", lê-se ainda.

Os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas, avança a Pic-Nic, organizadora do festival, remetendo mais informações para uma fase posterior ao estado de emergência.