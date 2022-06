Paul McCartney: oito canções para oito décadas de aventuras na música

Do rock à pop e muito mais, uma canção de cada década de atividade do músico e compositor de Liverpool que chega este sábado aos 80 anos. Uma playlist para uma vida inseparável da história da música popular.

The Quarrymen - "In spite of all the danger" (1958)

The Beatles - "Penny Lane" (1967)

Wings - "Live and let die" (1973)

Paul McCartney - "Pipes of peace" (1983)

The Fireman - "Transpiritual stomp" (1993)

Paul McCartney - "Fine line" (2005)

Paul McCartney - "Queenie eye" (2013)

Paul McCartney - "Find my way" (2020)