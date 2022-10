Portugal Fashion está em risco por falta de financiamento

Evento perdeu apoio comunitário e, sem essa ajuda, não se realizará no próximo ano. Organização salvou edição deste ano.

O Portugal Fashion, um evento de promoção da moda nacional que permite divulgar as fileiras do têxtil e calçado e alavancar a internacionalização do setor, está em risco de não se realizar a partir do próximo ano por falta de financiamento europeu. A edição de outubro, que arranca na próxima terça-feira, já não será financiada em 85% por fundos comunitários, como era habitual. Nas vésperas da realização do certame, a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) ficou a saber que não teria ajuda financeira e conseguiu, em cima da hora, reunir apoios suficientes para manter os desfiles e as demais iniciativas. No entanto, em 2023, não tem condições para repetir o esforço, o que pode implicar o fim do Portugal Fashion.

O JN apurou que a informação sobre a inexistência de financiamento para o evento foi comunicada, recentemente, pelas entidades gestoras dos fundos comunitários. O Portugal Fashion estava a ser financiado pelo Portugal 2020, contudo, o quadro comunitário chegou ao final e ainda não abriu outro (Portugal 2030) no qual se possa inserir.