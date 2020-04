Queda de 84% nas livrarias ensombra Dia Mundial do Livro

Miguel Conde Coutinho Hoje às 09:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Governo anuncia novo apoio de 400 mil euros dirigido apenas às pequenas empresas do setor.

O Ministério da Cultura vai anunciar esta quinta-feira um apoio de 400 mil euros, especialmente dedicado ao setor livreiro, até um máximo de cinco mil euros por empresa. "É uma medida destinada às pequenas editoras e livrarias", esclareceu fonte do gabinete de Graça Fonseca ao JN. A decisão chega no Dia Mundial do Livro, que se celebra este ano num contexto de crise sem precedentes. Na segunda semana de abril (a última de que existem dados), o volume de vendas nas livrarias caiu 84% em relação à mesma semana de abril de 2019. O mercado, que integra ainda os hipermercados, continua a cair de forma aguda, comparativamente com o ano passado: perdeu 71 % do seu valor - nessa semana, o setor rendeu menos dois milhões de euros e venderam-se menos 149 mil livros (uma quebra de 65,9%).