Rapper Pop Smoke morto a tiro. Tinha 20 anos

O rapper Pop Smoke foi morto, esta quarta-feira, naquilo que indica ter sido um assalto à casa onde se encontrava, em Hollywood, na cidade de Los Angeles, EUA.

As autoridades norte-americanas indicam que dois homens de cara tapada com máscaras entraram na casa e dispararam contra o jovem de 20 anos à queima-roupa. Acredita-se que a casa estaria a ser arrendada a Edwin Arroyave, marido da atriz Teddi Mellencamp.

O rapper foi transportado para o centro médico Cedars-Sinal onde foi declarado morto. Tinha concerto marcado para Portugal, no festival Rolling Loud, em Portimão, em julho.

As autoridades norte-americanas informaram o site "TMZ" que estaria a decorrer uma festa ou reunião na casa antes do tiroteio. As forças policiais ainda não sabem qual o motivo dos homens terem invadido a casa.

Representantes da polícia de Los Angeles confirmaram a morte de Pop Smoke à revista "Rolling Stone".