Robbie Williams é cabeça de cartaz do North Festival

Pela primeira vez a atuar no Norte do país, Robbie Williams é o primeiro - e o grande - anúncio do North Festival 2023, festival de que o JN é parceiro. O cantor britânico está a celebrar 25 anos de carreira com a digressão mundial "XXV", e a Alfândega do Porto é um dos pontos de paragem, no dia 28 de maio.

Agora com 48 anos, Robbie Williams surgiu de rompante na música em 1990 na "boy band" Take That, onde permaneceu até 1995. Em 1996 estreou-se a solo, com "Life thru a lens". Entretanto, já lançou mais 13 discos e recebeu um recorde de 18 Brit Awards, ganhando o prémio de Melhor Artista Masculino Britânico por quatro vezes.

Em entrevista ao JN, Jorge Veloso, diretor do North Festival, confessa estar "muito entusiasmado" com a contratação de Robbie Williams, acreditando que este significará casa cheia. "Será para esgotar, espero".

O também diretor da Vibes & Beats, promotora do evento, afirma que a conquista de um nome desta craveira da pop mundial é o "reconhecimento do crescimento e amadurecimento do festival", e que advém de uma vontade de, ano após ano, "elevar a qualidade dos "headliners" apresentados". "Temos tido artistas no palco do North Festival que estão na linha de sucesso deste primeiro nome, como é o caso de Franz Ferdinand, Bastille ou The Prodigy", que estiveram no festival do Porto em 2018 e 2019.

há 25 anos nos palcos

Robbie Williams iniciou a digressão de celebração dos 25 anos de carreira, "XXV", na sua morada, Reino Unido, ainda em 2022, pouco depois de lançar o disco homónimo em setembro. Sendo um espetáculo de revisitação de carreira, estará, evidentemente, recheado de grandes êxitos. Não faltarão músicas como "Angels" ou "Feel" em cima do palco - canções que serão, segundo Jorge Veloso, "reelaboradas, reimaginadas e reamadas" pelo artista. E, provavelmente, cantadas em coro por todos.

Mas nem só de clássicos se fará a noite. "Lost" é uma das novas faixas do mais recente álbum de Robbie Williams que promete encantar os fãs com uma frescura que procura manter a já conhecida fórmula: melancolia pop cativante. No disco "XXV" estão também incluídas reinterpretações de clássicos dos últimos 25 anos de trabalho do artista.

O performer inglês pisou os palcos portugueses pela última vez há quase dez anos, em 2014. Antes de chegar ao Porto, atuará em Lisboa, na Altice Arena, no dia 27 de março.

bilhete geral a 95 euros

Quanto ao Porto, esta é a primeira vez que Robbie Williams atuará na cidade Invicta e no North Festival.

"Mas não será o único nome de grande sucesso no festival deste ano", promete Jorge Veloso, que revelará o cartaz completo do festival no próximo mês.

O responsável fala ainda de "novidades" na logística do festival. "Teremos uns "upgrades" a anunciar em breve". Para já sabe-se que, apesar de manter a localização na Alfândega do Porto, estão planeadas alterações à imagem e configuração do festival. Novidades de sucesso nas últimas edições, como o Palco Clubbing, que pretende dar continuação à festa após os concertos, serão para manter.

Os ingressos são hoje postos à venda no site do festival, a partir das 10 horas; o bilhete geral custa 95 euros.