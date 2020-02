Surpresa e consternação na morte de Tozé Martinho

Sara Oliveira e Rui Pedro Pereira Hoje às 19:34 Facebook

O desaparecimento do ator e argumentista, aos 72 anos, neste domingo, apanhou de surpresa atores e amigos, que ficaram em choque com a notícia. O profissional é recordado pelo legado que deixa aos mais jovens e pela profunda amizade que tinha para com quem privava.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda Tozé Martinho, como um "dos atores e guionistas portugueses mais ativos". Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site oficial da Presidência, lembra que "desde 1977 Tozé Martinho era conhecido dos portugueses", quando se estreou no programa "A Visita da Cornélia", ao lado da mãe, a atriz e escritora Maria Teresa Ramalho (conhecida como Tareka)."Durante todos esses anos esteve presente no nosso imaginário pelos recorrentes papéis de personagens empáticas, decentes, confiáveis", refere Marcelo Rebelo de Sousa, terminando a mensagem apresentada à família do ator e argumentista os seus "sentidos pêsames".

É com um "aperto no coração" que Maria João Abreu fica a saber da notícia do falecimento de Tozé Martinho pelo JN. A atriz diz-se apanhada "de surpresa": "Trabalhei com o Tozé. Tive o prazer de estar ao seu lado em vários projetos. O Tozé escreveu e interpretou alguns dos maiores êxitos da dramaturgia portuguesa e vamos ficar mais pobres sem ele. Vou ter muitas saudades, mas fica o legado", diz a "Maria do Céu" de "Golpe de Sorte" (SIC).

Abalado ficou também Carlos Areia. O veterano ator, que pode ser visto na novela do terceiro canal "Nazaré", sempre foi um dos mais próximos de Tozé Martinho, que "conhecia há anos": "Tive mesmo muita vida profissional com ele. Partilhámos uma existência e agora sinto-me muito triste", adianta Carlos Areia. "Vai fazer falta à geração de atores e argumentistas mais nova. Perdemos uma referência e eu perdi um amigo. Eu e a minha mulher ([a atriz Rosa Bela Soares] estamos inconsoláveis".

Igualmente emocionado, o argumentista e escritor Francisco Moita Flores também reagiu: "É com lágrimas no coração que te digo adeus, Tozé! Foste com o nosso Nicolau Breyner um dos principais construtores da ficção televisiva. Ator, argumentista, homem do espetáculo, de sorriso fácil e de gestos doces. Não tinhas o direito, tal como ele não tinha, de nos deixarem assim tão orfãos e tão cedo. Até sempre, meu caro. Até sempre!"

Também o ator José Carlos Pereira foi apanhado de surpresa. Atualmente a fazer um curso de medicina estética, o "Vitinho" de "Golpe de Sorte" partilhou viagens com Tozé Martinho. "Encontrámo-nos duas ou três vezes na Madeira naquelas tournées que ele costumava realizar. Era uma pessoa muito disposta e um amigo. Privámos muito. Vai deixar o legado, que ninguém nunca vai esquecer."

As reações de consternação por parte dos colegas de trabalho têm-se multiplicado nas redes sociais. A atriz Patrícia Tavares partilhou: "Descanse em paz meu querido Tozé Martinho, que dia triste este!". O ator Miguel Dias também deixou uma emocionada mensagem. "Meu querido Tozé Martinho"! O que nós nos divertimos no palco juntos! Foram três anos fantásticos cheios de alegria e muitas gargalhadas. Obrigado por tudo e descansa em paz!

João Baião também recordou o autor. "Um aplauso ao Tozé Martinho" O meu primeiro "Pai" na ficção, escreveu recordando o papel na novela "Ricardina e Marta".

"Era mesmo um amor de pessoa e tinha sempre uma palavra agradável para nos dizer. Ainda há pouco tempo estive com ele no Casino! A toda a sua família e amigos, as minhas sentidas condolências. Que descanse em paz", partilhou Lili Caneças.