"Vitalina Varela" no lugar de "Listen" na corrida aos Oscars

Filme de Pedro Costa representará Portugal na candidatura a galardão de Melhor Filme Internacional.

"Vitalina Varela" é o filme português candidato aos Oscars 2021. A obra de Pedro Costa tentará chegar ao lote final de nomeados para Melhor Filme Internacional nos Prémios da Academia Americana de Cinema.

Após a exclusão de "Listen" de Ana Rocha de Sousa, devido ao incumprimento de um dos critérios de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa, os membros da Academia Portuguesa de Cinema efetuaram uma segunda votação para a escolha do candidato luso, a partir dos filmes preteridos no sufrágio inicial: "Mosquito", de João Nuno Pinto; "Patrick", de Gonçalo Waddington; e "Vitalina Varela", de Pedro Costa..

Premiado em diversos certames internacionais, incluindo Locarno e São Francisco, "Vitalina Varela" conta a história de uma mulher que viveu grande parte da vida à espera de ir ter com o marido, emigrado em Portugal. Sabendo que ele morreu, Vitalina Varela chegou ao país três dias depois do funeral.

A 93.ª edição dos Oscars está prevista para 25 de abril de 2021, em Los Angeles.