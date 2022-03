Will Smith agrediu Chris Rock em pleno palco dos Oscars

R. S. Hoje às 07:52 Facebook

A noite dos Oscars ficou especialmente marcada por um momento inusitado: o ator norte-americano Will Smith agrediu Chris Rock, depois de o humorista ter feito uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, com quem está casado.

Antes do anúncio do Óscar de Melhor Documentário na 94.ª edição dos Óscares, o humorista Chris Rock, que apresentou a gala dos Oscars, fez uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, que recentemente tomou a decisão de rapar o cabelo, face à doença de alopecia, que causa a perda total ou parcial dos cabelos.

Rock disse que mal podia esperar por ver a atriz no "G.I. Jane 2", numa referência ao que seria uma sequela do filme "G.I. Jane", onde a personagem principal, interpretada por Demi Moore, é careca. E o que se seguiu foi uma reação absolutamente inesperada por parte de Will Smith, também ator e marido da atriz.

Will, que viria a vencer o Oscar de Melhor Ator pelo papel em "King Richard - Criando Campeãs", levantou-se da plateia do Dolby Theatre, em Los Angeles, subiu ao palco e deu uma chapada ao comediante de 57 anos. "Will Smith acabou de me bater na cara", disse Rock, parecendo tão incrédulo como o público ali presente, que tentava perceber se se tratava realmente de uma agressão ou de uma encenação. "Mantém o nome da minha mulher longe da p*ta da tua boca!", gritou duas vezes Will Smith, já sentado no lugar. E Chris Rock manteve-se sem mais nenhuma reação até terminar de apresentar o Oscar de Melhor Documentário, entregue a Questlove por Summer of Soul.

Que tapa foi esse hein !!!

Merecido : Will Smith a Lenda

Não foi agressão pic.twitter.com/Kkhedpqg3P - ↁаи ( ͡~ ͜ʖ ͡°) (@Daniel61763791) March 28, 2022

Minutos mais tarde, quando Will Smith recebeu a estatueta dourada e voltou a subir ao palco para um discurso emocionado, não deixou passar o momento em branco. "Nesta altura da minha vida, neste momento, estou assoberbado pelo que Deus me pede ser fazer neste mundo. Na minha vida, sou convocado a amar e a proteger pessoas, a ser um rio para as minhas pessoas. Sei que, no que fazemos, temos de ser capazes de receber abusos, de ouvir pessoas dizerem coisas loucas sobre nós, aturar que nos desrespeitem. E sorrir e fingir que está tudo bem", disse, lembrando o que o colega e amigo Denzel Washington lhe dissera momentos antes, depois da agressão que protagonizou. "No nosso momento mais elevado, temos de ter cuidado, é quando o diabo vem à nossa procura", citou, pedindo depois desculpa à Academia e aos colegas nomeados. "Espero que a Academia me volte a convidar", acrescentou, sorrindo.

Em 2016, era também Chris Rock o anfitrião dos Oscars, Jada Pinkett-Smith anunciou que boicotaria a cerimónia, nomeadamente em protesto pela não nomeação do marido nesse ano. Rock visou a acriz no monólogo de abertura, dizendo que Jada ameaçar não ir à cerimónia dos Oscars era como o próprio "boicotar ir à cueca de Rihanna". "Não fui convidado!", exclamou.