Adepto do Vitória sofre enfarte durante jogo e é transportado para o hospital

Um apoiante do Vitória sofreu, este sábado, um enfarte durante o jogo com o Braga e foi assistido nas bancadas.

Quando faltavam cinco minutos para o intervalo do dérbi do Minho, um adepto dos vimaranenses sentiu-se mal na Bancada Poente do Estádio D. Afonso Henriques e foi prontamente socorrido por Filipe Guimarães, médico do Vitória, e a equipa da Cruz Vermelha.

O apoiante, que sofreu um enfarte, foi depois transferido para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães e, segundo apurou o JN, está livre de perigo.