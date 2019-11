Adeptos belgas e ingleses voltam a envolver-se em confrontos no Porto

R.P. Hoje às 20:50 Facebook

Adeptos ingleses e belgas, do Wolverhampton e do Standard Liège, envolveram-se, esta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, em confrontos nas ruas do Porto, na vésperas dos jogos que os respetivos clubes vão disputar. A PSP disparou balas de borracha. Ingleses estão concentrados na Avenida dos Aliados.

Os distúrbios terão começado, cerca das 16.30 horas, na zona da Ribeira do Porto e prolongaram-se até à Rua das Flores, envolvendo dezenas de adeptos dos dois clubes, que jogam, esta quinta-feira, em Braga e Guimarães.

A PSP terá efetuado alguns disparos com balas de borracha para dispersar os adeptos e um belga terá sofridos ferimentos ligeiros provocados por uma bala, tendo recebido tratamento no Hospital de Santo António.

Os adeptos ingleses estão concentrados em frente a um café na Praça da Liberdade, vigiados por forte contingente policial colocado junto a Estação de São Bento.