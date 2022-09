Adeptos do Atlético Madrid chamam macaco a Vinícius Jr antes do dérbi

Avançado brasileiro do Real Madrid já tinha sido alvo de insultos racistas num programa de televisão espanhol.

O Real Madrid defronta esta noite o Atlético Madrid, no dérbi da capital espanhola. Nas imediações do estádio Wanda Metropolitano, os adeptos do Atlético Madrid entoaram cânticos com insultos racistas a Vinícius Jr, chamando "macaco" ao jogador brasileiro.

Veja aqui o momento:

PUB

Estes insultos surgem uns dias depois de Pedro Bravo ter proferido um comentário racista para com o futebolista. Vinícius Jr foi criticado por dançar enquanto celebrou um golo frente ao Maiorca. "O Vinícius Jr tem de respeitar o rival. Se quer dançar, que vá para o sambódromo no Brasil. Aqui ele tem de respeitar os colegas de profissão e deixar de ser macaco", disse o Presidente da Associação de Agente de Futebol espanhol, no programa televisivo "El Chiringuito".