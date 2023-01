Adeptos do Sporting de Braga contestam contratação de Pizzi

JN Hoje às 12:26 Facebook

Tido como muito próximo de reforçar o Sporting de Braga, a chegada de Pizzi não é consensual junto dos adeptos bracarenses, tal como uma tarja, colocada nas imediações do estádio, o demonstra.

Pizzi estará perto de reforçar o Sporting de Braga, proveniente do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Contudo, a chegada do médio, de 33 anos, está longe de ser consensual entre os adeptos arsenalistas.

Na última madrugada, uma tarja colocada nas imediações do Estádio Municipal dava conta do desagrado pela contratação, por parte de um grupo de aficionados do clube. "A SAD sabe que não és bem-vindo", podia ler-se no protesto.

O internacional português terminou a formação no Sporting de Braga, de onde saiu, ainda jovem, para o Atlético de Madrid. Em 2013, foi contratado pelo Benfica, fixando-se na equipa principal das águias na época seguinte.

Em oito anos na Luz, Pizzi marcou 94 golos em 360 jogos. Nas duas últimas épocas atuou na Turquia, pelo Basaksehir, e nos Emirados Árabes Unidos, pelo Al Wahda, clube ao qual ainda está ligado contratualmente.