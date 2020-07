Adeptos querem que Casillas volte a jogar para ser campeão

Hoje às 20:37 Facebook

O guarda-redes Iker Casillas continua a ser muito querido pelos simpatizantes do F. C. Porto. A ideia é que o espanhol possa sagrar-se campeão nacional antes da despedida.

Está a correr nas redes sociais um movimento para que Casillas volte a jogar ainda esta temporada. O guarda-redes espanhol está afastado há mais de um ano dos relvados, por causa de um problema cardíaco, mas ainda é muito querido por parte dos simpatizantes do F. C. Porto. Muitos deles, através do Twitter, pedem para que Casillas faça pelo menos um minuto de competição e assim se possa sagrar campeão nacional pelos azuis e brancos.

Recorde-se que o contrato do jogador com o clube terminou a 30 de junho. E como escreveu o JN, Casillas está de saída dos dragões, onde exercia uma função diretiva.