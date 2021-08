Advogado vai processar quem publicar fotos de vítima alegadamente violada por Semedo

O advogado da jovem de 17 anos que diz ter sido violada por Rúben Semedo admitiu esta terça-feira avançar com um processo contra aqueles que, através de qualquer meio, "se atrevam a publicar fotos ou comentários difamatórios" sobre a sua cliente.

"Fui instruído, pela minha cliente, a agir judicialmente contra qualquer pessoa que, por meio do Facebook ou Instagram, blogue ou site, se atreva a publicar fotos ou comentários difamatórios sobre a sua personalidade", escreveu Alexis Kougias, num comunicado divulgado pelo seu escritório e citado pela imprensa grega.

O conhecido causídico esclarece ainda que respeita a "presunção de inocência" do jogador - algo já manifestado também pelo Olympiacos F. C., clube no qual joga o português, que vai aguardar pela decisão judicial - mas que tanto a vítima como a mãe irão "cooperar" com as autoridades "a fim de provar a validade material e jurídica da denúncia."

"Declaro inequivocamente que nem eu, pessoalmente, nem a vítima, nem a sua mãe, vamos aparecer em qualquer meio de comunicação e pedimos que a nossa decisão seja respeitada por todos", é possível ainda ler.

Polémica

O comediante português Francisco Menezes está a ser arrasado esta terça-feira depois de expor, nas redes sociais Instagram e Facebook, a foto de uma mulher que diz ser a alegada vítima, acompanhada da legenda "A alegada vítima de violação. Deve ter sido uma luta titânica".

A publicação no Instagram esteve disponível durante várias horas, mas foi entretanto apagada. No entanto, no Facebook, a fotografia mantinha-se, às 18 horas desta terça-feira, ainda no perfil. O humorista afirmava ainda, a título de exemplo, em resposta a alguns seguidores que a jovem tinha "ar de badalhoca" e que "um jeco destes só aparecia na minha família se alguém tivesse violado a empregada. E mesmo assim....".