Águias voam para os oitavos de final da Champions

O Benfica assegurou, esta quarta-feira à noite, um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fase da qual estava arredado há cinco anos, ao vencer os ucranianos do Dínamo Kiev, por 2-0, e beneficiar da derrota do Barcelona (3-0), em Munique, frente ao Bayern, na sexta e última jornada do Grupo E.

Para chegarem à fase a eliminar da principal competição europeia de clubes, as águias precisavam de vencer o jogo em casa e esperar que o Barcelona não ganhasse na Alemanha. E o certo é que correu tudo de feição à equipa da Luz.

Em casa cumpriu a obrigação de derrotar o Dínamo Kiev, num jogo muito equilibrado, e em Munique, o Bayern impôs-se aos catalães.

Na Luz, o avançado ucraniano ​​​​Roman ​​​Yaremchuk abriu o marcador frente à anterior equipa logo aos 16 minutos, com o defesa brasileiro Gilberto a aumentar aos 22.

Pouco depois, da Alemanha chegavam notícias do golo de Thomas Muller, que deixava os benfiquistas mais tranquilos, com os adeptos a celebrarem efusivamente o tento do avançado germânico nas bancadas da Luz. Sané (43) e Musiala (62) deram ainda mais confiança às águias.

Com tudo a correr favoravelmente, a formação orientada por Jorge Jesus conseguiu gerir a vantagem na segunda parte e afastar o perigo da baliza.

Com este triunfo, o Benfica encerra as contas do Grupo E na segunda posição, com 8 pontos, menos 10 que o primeiro Bayern Munique, que encerrou a fase de grupos com o pleno de vitórias, e com mais um do que o Barcelona, que desde 2001 não falhava a fase a eliminar e segue agora para a Liga Europa.

Também entre os 16 apurados estão o Manchester City, PSG, Liverpool, Atlético de Madrid, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Lille, Salzburgo, Juventus e Chelsea,. Atalanta e Villarreal lutam esta quinta-feira pela última vaga, depois do jogo entre ambos ter sido adiado devido à neve.