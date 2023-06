Al Hilal acena com muitos milhões para ter Sérgio Conceição

O nome de Sérgio Conceição continua a agitar o mercado e, um dia depois de ter sido colocado como uma das mais fortes hipóteses para assumir o comando técnico do Paris Saint-Germain, agora é o Al Hilal a entrar na corrida. O treinador portista não estará, segundo foi possível apurar, muito interessado em continuar a carreira na Arábia Saudita.

A equipa do Médio Oriente, onde joga o ex-portista Marega e que se prepara para pagar 55 milhões de euros por Rúben Neves, estará disposta a pagar os 18 milhões de euros da cláusula de rescisão de contrato e oferecer um salário astronómico a Conceição.

No entanto, o técnico dos dragões não está, neste momento da carreira, interessado em deixar o futebol europeu e rumar a uma liga secundária, mesmo tendo em conta as muitas estrelas do futebol mundial que têm rumado à Arábia Saudita.

Esta não é, aliás, a primeira abordagem do Al Hilal por Sérgio Conceição, que já terá recusado dois convites da formação de Riade. Tudo indica que, neste caso, nem à terceira será de vez que os milhões do Médio Oriente convencem o treinador dos azuis e brancos.

Luis Enrique em Paris

Com contrato até 2024, Sérgio Conceição foi associado, no último sábado, ao Paris Saint-Germain, sendo apontado como um dos favoritos a suceder a Christophe Galtier, mas o campeão francês deve optar por Luis Enrique, ex-selecionador espanhol e que se encontra, neste momento, sem clube.