Rúben Neves a caminho do Al Hilal por 55 milhões

JN Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Internacional português tem acordo para prosseguir a carreira na liga saudita, onde joga Cristiano Ronaldo e Benzema.

O médio Rúben Neves, que se encontra ao serviço da seleção nacional, está a caminho do Al Hilal, da Arábia Saudita, onde alinham Carrilo e Marega, jogadores que passaram pelo futebol português, respetivamente, no Benfica e Sporting no caso do peruano e o F. C. Porto no caso do avançado maliano.

Ao que o JN apurou, o acordo será selado por 55 milhões de euros, que será pago em tranches ao Wolverhampton, clube onde Rúben Neves jogou nas últimas seis temporadas. A oficialização do negócio só será feita depois do compromisso da seleção portuguesa com a Islândia, agendado para terça-feira, de qualificação para o Europeu 2024.

PUB

O centro-campista que começou a carreira no F. C. Porto, tendo depois transitado para a Premier League, ia cumprir o último ano de contrato e esta foi a solução encontrada pelo "Wolves" para não deixar fugir o jogador a custo zero, uma vez que a renovação de contrato estava descartada.

Ao que o JN apurou, nenhum clube da Premier League, de topo, manifestou total interesse para contratar Rúben Neves, por um preço elevado, e tão pouco o Barcelona, de Espanha, que chegou a ser dado como um possível destino para o jogador, fez qualquer forcing para garantir o jogador. O Al Hilal surgiu na corrida como principal interessado e o negócio avançou rapidamente.