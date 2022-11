Jogadores alemães tapam a boca em protesto contra discriminação no Catar

A anteceder o jogo com o Japão, a seleção da Alemanha protestou, nesta quarta-feira, no Catar, contra a discriminação. Jogadores alemães taparam a boca com uma mão.

O registo ocorreu pouco antes do duelo contra o Japão. No recinto havia expectativa sobre a utilização da braçadeira pelo capitão Manuel Neuer, mas o guarda-redes e capitão alemão entrou com uma faixa escondida por baixo da manga da camisola.

A braçadeira utilizada por Neuer não surgiu nas imagens da transmissão televisiva da partida, mas pouco antes de iniciar o jogo, na fase de aquecimento, um dos árbitros assistentes pediu para verificar o objeto. Neuer mostrou-o ao árbitro auxiliar e de seguida o guardião ocupou a posição correspondente na baliza alemã e o jogo principiou.

O jogo Alemanha-Japão diz respeito à primeira jornada do Grupo E, sendo que, também nesta quarta-feira (16 horas), para o mesmo agrupamento, há o jogo Espanha-Costa Rica.