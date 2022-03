Amorim: "Antes de dar na cabeça, disse que compreendia tudo o que eles estavam a fazer"

O treinador do Sporting explicou a forte entrada da equipa verde e branca na segunda parte e vincou que o triunfo deste sábado, diante do Arouca, foi "justo".

Depois da derrota de quarta-feira diante do F. C. Porto, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Sporting regressou aos triunfos, norma sempre que os leões somaram um desaire. Questionado sobre a boa resposta, Amorim vincou que o triunfo "nunca esteve em causa".

"As sete derrotas custam a ouvir. Eles têm respondido sempre bem, mesmo a seguir a vitórias e a empates. E foi isso que fizemos hoje, mesmo com algumas alterações. Não foi muito justo talvez para o Rúben Vinagre, o Dário Essugo e mesmo para o Esgaio, mas ele tem tido muito jogo. Metê-los todos ao mesmo tempo dificulta-lhes muito a vida, mas eles têm sempre um comportamento exemplar. Nunca esteve em causa a nossa vitória. Dominámos, não criámos tantas oportunidades na primeira parte e é sempre mais difícil. Na segunda parte, assim que marcámos o primeiro golo tivemos várias oportunidades e acabou por ser uma vitória natural", começou por dizer Rúben Amorim, revelando o que disse aos atletas durante o intervalo, numa altura em que o jogo estava 0-0.

Antes de lhes dar na cabeça, disse que compreendia tudo o que eles estavam a fazer

"Apenas expliquei que já estive no lugar deles. O 'bruá' do estádio depois de uma derrota complicada de outra competição... já senti aqueles momentos e sei como é difícil para alguns jogadores que não têm tanto jogo. Antes de lhes dar na cabeça, disse que compreendia tudo o que eles estavam a fazer. Depois do golo anulado e mesmo no fim da primeira parte, eles estavam muito precipitados. E não era preciso serem precipitados. Podiam jogar da mesma forma e levar a bola tranquilamente para a frente e depois, aí, dar velocidade à minha responsabilidade, porque é isso que eles têm de fazer, e não ligar muito ao 'bruá', porque é normal. Foi o contrário de uma conversa dura", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, no Estádio de Alvalade, o Arouca em jogo da 25.ª jornada da Liga. Slimani, com um bis, esteve em destaque no encontro. Dário Essugo tornou-se no mais jovem jogador do Sporting a alinhar como titular no campeonato ao serviço dos leões, batendo o recorde de Luís Figo. Com este triunfo, o clube verde e branco voltou a distanciar-se dos encarnados, somando 61 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado e menos três do que o líder F. C. Porto, que no domingo visita o Paços de Ferreira. Já o Arouca interrompeu uma série de dois jogos sem perder e mantém-se na 15.ª posição, com 22.