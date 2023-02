Amorim: "Dissemos ao Esgaio que podia bater, mas o Pote queria marcar o penálti"

O treinador do Sporting Ruben Amorim considerou que a equipa de Alvalade fez uma boa exibição perante o Braga e explicou a opção por Pedro Gonçalves na marcação da grande penalidade.

"Os golos desbloquearam o resultado, conseguimos controlar melhor o jogo, precisávamos disso depois da final com o F. C. Porto. Na primeira parte estivemos sempre mais perto do golo. Na segunda, marcámos logo a abrir e a expulsão tornou tudo mais fácil. Mantivemos o ritmo, foi uma boa vitória. Esgaio? Precisa de ritmo para jogar e hoje recebeu muito carinho dos adeptos, isso faz toda a diferença. Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos, ele sentiu essa força. Já vem a fazer isto há muitos anos em Portugal e fez hoje novamente", começou por dizer Ruben Amorim, explicando a opção por Pedro Gonçalves na marcação do penálti.

"Eu percebi que estavam a gritar Esgaio. Nós dissemos ao Esgaio que podia bater, mas o Pote queria marcar o penálti e eles decidiram a bem. Ficou tudo bem. Marcou o Pote e ganhámos, é o que interessa. Luta pela Champions? Não, nem podemos pensar nisso. Temos de vencer o próximo jogo e fazer uma volta melhor. Temos de vencer em Vila do Conde", concluiu.

O Sporting venceu (5-0), esta quarta-feira, o Braga, em Alvalade, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Musa, com um bis, Marcus Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves marcaram os golos do encontro. Niakaté foi expulso. Com este resultado, o clube de Alvalade, quarto classificado, passou a somar 35 pontos, ficando a cinco do Sporting de Braga, que se manteve com 40 e caiu para terceiro, a dois pontos do F. C. Porto e 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.