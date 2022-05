André Almeida na agenda do Wolverhampton

Jovem médio do V. Guimarães tem contrato até 2023 e está referenciado pelo clube inglês. Proposta pode chegar aos oito milhões de euros.

André Almeida, médio do V. Guimarães, encontra-se referenciado pelo Wolverhampton para a nova temporada, apurou o JN. O clube inglês, treinado pelo português Bruno Lage, poderá avançar com uma proposta a começar nos seis e a terminar nos oito milhões de euros de forma a garantir o jogador de 21 anos, cujo contrato com o emblema minhoto termina em 2023.

No entanto, os vitorianos têm uma opção de prolongamento do vínculo do jogador até 2024, o que dá alguma margem de conforto para encarar o próximo mercado de transferências. Além disso, o médio internacional sub-21 tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.