André Villas-Boas: "O jogo fica marcado pelas nossas entregas infantis"

O treinador do Marselha destacou os erros cometidos pela equipa francesa e considerou que, agora, resta "limpar a imagem" do clube.

"Este jogo fica marcado pelas nossas entregas infantis. Foi assim que sofremos o golo no último minuto com o Olympiacos, foi assim no primeiro golo com o Manchester City. Tudo erros na construção. Hoje voltou a ser no primeiro golo do F. C. Porto e no lance no penálti. É falta de experiência", começou por dizer André Villas-Boas, afirmando que será "difícil" a equipa francesa conseguir um lugar na próxima fase da Champions.

"O F. C. Porto manteve o nível, foi forte nas segundas bolas, foi mais aguerrido e nós pagámos muito caro estes erros. Fica complicado ficar na Champions Leaque. O que queremos agora é limpar a imagem. Podemos queixar-nos do azar, no lance do penálti falhado, porque daria um pouco de ânimo, mas agora temos é de limpar a nossa imagem", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta terça-feira no Dragão, o Marselha de André Villas-Boas na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz marcaram os golos.