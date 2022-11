Antigos internacionais defendem Cristiano Ronaldo e falam em "memória curta"

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

Os antigos internacionais Beto, Rui Barros e Abel Xavier defenderam, esta terça-feira, o capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, sobre quem consideram existir "memória curta" por parte dos críticos.

No âmbito de um evento realizado no Footlab, em Carnaxide, por uma empresa de apostas desportivas, os três ex-futebolistas salientaram a importância para Portugal da estrela madeirense a poucos dias de iniciar a participação no Mundial2022 e saíram, por isso, em sua defesa.

"Em Portugal, temos muito a mania de ter a memória curta e, em relação ao Cristiano, acho que os portugueses deveriam ter um bocadinho mais de ponderação e apoiar o que é nosso, os jogadores portugueses, as equipas portuguesas e, neste caso, o Cristiano. Não podemos ter memória curta", defendeu Beto, que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo ao serviço do Sporting na época 2002/2003.

Em função do histórico do futebolista português em situações anteriores nas quais foi alvo de crítica, Rui Barros considera que o Mundial2022 poderá ser palco do reaparecimento da melhor versão de Cristiano Ronaldo, com êxito e golos marcados.

"O Cristiano Ronaldo, ao longo destes anos, sobressaía com as críticas, é o que tem feito e o que se está agora a passar, pelo que é natural que ele chegue a este Mundial e volte a ser o Ronaldo, calar ainda mais os críticos e fazer golos, que é o que ele sabe fazer melhor," apostou o antigo internacional português, de 56 anos.

Relativamente ao vídeo publicado pela Federação Portuguesa de Futebol, que exibiu um cumprimento menos efusivo entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, Beto afastou a ideia de existir qualquer polémica ou mal-estar entre os dois companheiros de clube (ambos representam o Manchester United) e seleção nacional.

"A imagem que se divulgou, eu também a vi, e as relações num balneário são de tanta brincadeira, tanta reação que se vocês calculassem tudo o que se passa num balneário, esta imagem valeria zero", acrescentou o antigo defesa-central, apoiado por Abel Xavier, que defendeu a mesma ideia e assegurou que o balneário luso está bem seguro.

O antigo lateral-direito mostrou-se convicto de que "se a Federação Portuguesa de Futebol tivesse uma câmara dentro do balneário e não houvesse harmonia no balneário, as imagens nunca sairiam, para mim é claríssimo" e aludiu a "um bom ambiente no grupo, que existe desde há muito tempo".

"O momento de Cristiano Ronaldo em relação ao clube é um momento e neste momento tem um outro balneário que foi criado, construído, para um determinado objetivo. Os jogadores vão concentrar-se o mais possível pelo objetivo, que passa por superar as adversidades e isso só pode ser feito com um bom ambiente", disse Abel Xavier.

A atual indefinição na carreira do capitão e recordista de golos ao serviço de Portugal não foi encarada de forma problemática pelos três antigos internacionais.

"Se estiver bem, se marcar, se corresponder, é normal que o Cristiano Ronaldo seja um jogador ainda atrativo para o mercado", opinou Abel Xavier, enquanto Beto se mostrou tranquilo sobre o futuro do camisola sete da seleção portuguesa de futebol, assinalando que, acima de tudo, "primeiro está o Mundial".

"Que faça um grande Mundial, ao seu nível, e que depois tenha toda a sorte do mundo, seja no clube onde está ainda, com que tem contrato, ou arranjando outro clube à sua dimensão", manifestou Beto.

O mesmo desejo foi partilhado por Rui Barros: "Dada a experiência do Cristiano Ronaldo, com o seu empresário, certamente escolherá o melhor clube. Não sei dessa notícia de que poderá ir para o Bayern, mas, no final do Mundial, ele irá decidir o rumo da carreira dele, ou ficando no Manchester United. Mas acho que ele sem dúvida estará focado na nossa seleção", declarou, em conclusão, o ex-atleta e hoje treinador de futebol.