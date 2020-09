António Costa na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira

Hoje às 00:16 Facebook

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, é o nome mais sonante dos adeptos benfiquistas inscritos na comissão de honra de candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica.

O primeiro-ministro é um conhecido adepto do Benfica, tendo já assistido a vários jogos no estádio da Luz e um apoiante da recandidatura de Luís Filipe Vieira à eleições no clube, cuja data ainda não é conhecida.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também faz parte desta lista. A informação é avançada pelo jornal "Expresso", ao qual justificaram ter aceitado figurar na comissão de honra na condição de adeptos.

Noronha Lopes, um dos adversários de Vieira, assegurou que lidera uma candidatura que zelará sempre "pela escrupulosa separação entre a política e o futebol", em reação a esta notícia. "Cada um tirará as suas conclusões acerca da presença do primeiro-ministro na comissão de honra de Luís Filipe Vieira", escreveu, no Twitter.