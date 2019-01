Hoje às 19:35 Facebook

O Sporting conquistou este sábado a Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo, depois da vitória nas grandes penalidades (3-1) frente ao F. C. Porto. Dragões e leões empataram no tempo regulamentar por 1-1, com golos de Fernando Andrade, aos 79 minutos, e de Bas Dost, de penálti, aos 90 minutos.

