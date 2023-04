Após mão no peito, Juventus diz que guarda-redes Szczesny "está bem"

JN/Agências Hoje às 22:15, atualizado às 23:14 Facebook

A Juventus assegurou, esta quinta-feira, que o guarda-redes polaco Wojciech Szczesny "está bem", depois de ter sido substituído no encontro frente ao Sporting, da Liga Europa de futebol. Guardião deixou o relvado em lágrimas.

Perto do final da primeira parte, o internacional polaco colocou a mão no peito e pediu a substituição, com a imprensa italiana a noticiar que teria tido palpitações, taquicardia e dificuldades em respirar.

"Após uns primeiros exames, Tek [Szczesny] está bem", lê-se numa mensagem publicada pela Juventus na rede social Twitter.

Depois do susto com Szczesny, também o Sporting mostrou o seu apoio, com uma mensagem nas redes sociais.

No final do encontro, o próprio Szczesny acabou por abordar o sucedido na zona mista. "Estou bem. Estava um pouco ansioso, mas fizemos todos os exames e está tudo bem. Estava assustado, nunca me aconteceu nada assim. Tive dificuldades em respirar e fiquei preocupado", afirmou à Sky Sport Itália.

St. Juste lesionado

O central neerlandês do Sporting também teve de sair antes do intervalo, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. St. Juste será reavaliado em Lisboa. "Vai fazer-nos muita falta", assumiu Ruben Amorim.